telegr wh call

Новости

Водителям напомнили о правилах проведения техосмотра

10 Январь 2020, 01:15

Ставки по ипотеке в 2020 году станут такими

10 Январь 2020, 00:30

«Бабушка плачет от обиды»: надбавку в 1 рубль объяснили в ПФР

9 Январь 2020, 23:45

Правила продажи табачных изделий опять поменяли

9 Январь 2020, 23:15

Катание на тюбингах принесло очередную смерть

9 Январь 2020, 22:45

«Друг человека»: новый губернатор - лучше собаки

9 Январь 2020, 22:15

Путин не станет «голубем мира» в войне США и Ирана

9 Январь 2020, 21:45

Пожар уничтожил жилой дом в Приморье – видео

9 Январь 2020, 21:15

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Сбой «мусорной реформы»: горы мусора вывезут в три смены

мусор

Вывоз мусора в Уссурийске будет идти в три смены, сообщили DEITA.RU в администрации города.

В Уссурийске, как и в некоторых других городах и поселках Приморья, мусора за новогодние каникулы накопилось столько, что нужно принимать кардинальные меры.

В ходе рабочего совещания при главе УГО по вопросам транспортирования твердых коммунальных отходов, обсудили проблемные вопросы, с которыми столкнулись транспортировщик и жители округа в течение выходных праздничных дней.

По мнению участников совещания, сбой в реализации «мусорной реформы» произошел из-за неучтенных точек сбора ТКО и досрочного прекращения договорных обязательств некоторыми компаниями-транспортировщиками.

Как пояснил региональный директор ООО «Чистый сервис НСК» Андрей Конкин, основная проблема, с которой столкнулся транспортировщик, это то, что договор по вывозу мусора был заключен на 240 контейнерных площадок, а на самом деле их в Уссурийске насчитывается 452.

«Ежедневно в схему вывоза ТКО добавляется по 10-15 новых точек сбора, график и маршруты транспортирования постоянно корректируются. Кроме того, ряд компаний-транспортировщиков досрочно прекратил вывоз мусора и контейнеры были переполнены еще до наступления нового года, – отметил Андрей Конкин. – Учитывая все возникшие обстоятельства,  мы планируем закупить ещё три единицы техники, приобрести 500 дополнительных новых пластиковых контейнеров, привезти в Уссурийск бункеровозы для перевозки крупногабаритного мусора. Также планируется увеличить количество рейсов мусоросборочной техники, рабочие перейдут на трехсменный режим работы, в том числе и в ночное время».

В ближайшие дни будет налажен график вывоза мусора из частного сектора, он будет осуществляться, как и раньше, по звонковой системе. 

Глава Уссурийского городского округа Евгений Корж поручил ответственным лицам в кратчайшие сроки отрегулировать маршруты вывоза твердых коммунальных отходов и наладить взаимодействие с управляющими компаниями, которые отвечают за содержание территорий, прилегающих к контейнерным площадкам. «Скорректированный график сбора мусора в Уссурийске с учетом всех контейнерных площадок должен быть представлен до среды», – акцентировал Евгений Корж.

Дмитрий Санников

Читайте также:

«Мусор-то уберите» - приморцы не приняли извинения краевых властей

Правительство прокомментировало провал «мусорной реформы»

Город превратился в помойку из-за мусорной реформы

Популярное

Новогодняя доля приморских мэров: что делали главы городов на каникулах

Восемь коротких недель ждут россиян в 2020 году

Пожар уничтожил жилой дом в Приморье – видео

Пенсии на карты "Мир" и контроль интернет-переводов - какие изменения ждут россиян
Загрузка...
Загрузка...