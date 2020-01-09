Сбой «мусорной реформы»: горы мусора вывезут в три смены

Вывоз мусора в Уссурийске будет идти в три смены, сообщили DEITA.RU в администрации города.

В Уссурийске, как и в некоторых других городах и поселках Приморья, мусора за новогодние каникулы накопилось столько, что нужно принимать кардинальные меры.

В ходе рабочего совещания при главе УГО по вопросам транспортирования твердых коммунальных отходов, обсудили проблемные вопросы, с которыми столкнулись транспортировщик и жители округа в течение выходных праздничных дней.

По мнению участников совещания, сбой в реализации «мусорной реформы» произошел из-за неучтенных точек сбора ТКО и досрочного прекращения договорных обязательств некоторыми компаниями-транспортировщиками.

Как пояснил региональный директор ООО «Чистый сервис НСК» Андрей Конкин, основная проблема, с которой столкнулся транспортировщик, это то, что договор по вывозу мусора был заключен на 240 контейнерных площадок, а на самом деле их в Уссурийске насчитывается 452.

«Ежедневно в схему вывоза ТКО добавляется по 10-15 новых точек сбора, график и маршруты транспортирования постоянно корректируются. Кроме того, ряд компаний-транспортировщиков досрочно прекратил вывоз мусора и контейнеры были переполнены еще до наступления нового года, – отметил Андрей Конкин. – Учитывая все возникшие обстоятельства, мы планируем закупить ещё три единицы техники, приобрести 500 дополнительных новых пластиковых контейнеров, привезти в Уссурийск бункеровозы для перевозки крупногабаритного мусора. Также планируется увеличить количество рейсов мусоросборочной техники, рабочие перейдут на трехсменный режим работы, в том числе и в ночное время».

В ближайшие дни будет налажен график вывоза мусора из частного сектора, он будет осуществляться, как и раньше, по звонковой системе.

Глава Уссурийского городского округа Евгений Корж поручил ответственным лицам в кратчайшие сроки отрегулировать маршруты вывоза твердых коммунальных отходов и наладить взаимодействие с управляющими компаниями, которые отвечают за содержание территорий, прилегающих к контейнерным площадкам. «Скорректированный график сбора мусора в Уссурийске с учетом всех контейнерных площадок должен быть представлен до среды», – акцентировал Евгений Корж.

Дмитрий Санников