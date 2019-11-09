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Сбой «Сбербанк онлайн» всполошил россиян
В ночь на 9 ноября произошел серьезный сбой в системе «Сбербанк онлайн», сообщает DEITA.RU.
По данным сервиса Downdetector, первые сообщения о проблемах в системе начали поступать около 23 часов по московскому времени 8 ноября.
К полуночи по столице сервис «закидали» тысячи сообщений. Проснувшиеся утром 9 ноября жители дальневосточных регионов страны испытывали проблемы со входом в систему. Ну а те, кто умудрился зайти в приложение, не могли перевести деньги.
Как прокомментировал РИА Новости представитель Сбербанка, «специалисты уже работают над устранением проблемы». Действительно, по состоянию на 3.30 московского времени дальневосточники получили полноценный доступ к сервису «Сбербанк онлайн». Прекратились и сообщения на Downdetector от жителей центральных регионов страны. Система «Сбербанк онлайн» работает в обычном режиме.
Дмитрий Санников