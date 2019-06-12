Миллионы пользователей кроссплатформенного мессенджера Telegram столкнулись с проблемами, сообщает DEITA.RU.

По данным портала мониторинга Downdetector, глобальный сбой произошел с Telegram 12 июня. Прежде всего проблемы с соединением и отправкой сообщений отмечают пользователи мессенджера из США, Бразилии, Аргентины, а также стран Западной Европы.

Как сообщил официальный Twitter службы поддержки мессенджера, на Telegram ведется мощная DDoS-атака. Специалисты подтверждают, что пользователи Telegram в странах Северной и Южной Америки и некоторые пользователи из других стран могут столкнуться с проблемами соединения.

Между тем, представители Роскомнадзора придумывают более совершенный способ заблокировать мессенджер Telegram. Как заявил руководитель ведомства Александр Жаров, попытки заблокировать Telegram по IP-протоколу дают весьма нестойкий эффект, поэтому поставлена задача придумать некую другую систему.

Дмитрий Санников