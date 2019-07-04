В России могут разработать правила сбор и продажи грибов и ягод, сообщает DEITA.RU.

Минсельхоз выступил с инициативой регулирования рынка дикорастущих ресурсов. Ведомство собирается уже в самое ближайшее время приступить к разработке государственной политики в этом направлении.

В соответствующем постановлении правительства оговаривается, что под государственное регулирование должны попасть сбор, переработка и оборот плодов, ягод, семян, грибов и орех, которые растут в лесу.

Кроме этого, контролю планируется придать и лекарственные растения. В министерстве отмечают, что создание норм и правил в этой сфере необходимо ввиду высокого спроса на эти ресурсы.

В Минсельхозе подчеркивают, что их переработка и оборот — социально значимая отрасль, которая в экономическом плане обладает высоким потенциалом роста.

Дмитрий Шевченко