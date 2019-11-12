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Сборная Приморья привезла домой две медали с Кубка России
Приморские спортсмены заняли два призовых места на Кубке России по кикбоксингу в дисциплинах К1 и фулл-контакт, сообщает DEITA.RU.
Соревнования прошли в начале ноября с 4 по 8 ноября в Многофункциональном спортивном комплексе «Сопка» в Красноярске. Как сообщили в Федерации кикбоксинга Приморья, Станислав Петров из Уссурийска занял третье место, в полуфинальном уже почти выигранном бою был снят врачом из-за сечки под глазом. Его тренирует В. Кофанов.
Второе место занял Вячеслав Маслов, воспитанник А. Янчева, спортсмен уступил по очкам в финальном бою. Еще один кикбоксер Андрей Прохоров из Заводского проиграл в четвертьфинале с разногласием судей и остался за пределами медального зачета.
Кубок России и Всероссийские соревнования собрали 650 спортсменов со всей России.
«Ребятам после соревнований необходимо сделать выводы и работать дальше, ведь чтобы боксировать на таком уровне, необходимо быть на голову выше своего оппонента. Поэтому желаю им, скорее восстановится, и набраться как можно больше опыта на краевых и дальневосточных соревнованиях и достойно выступить на Чемпионате России» – сказал президент Федерации кикбоксинга Виктор Николаевич Тарабарин.
Иван Юрьев