Сборная Приморья сразилась со спортсменами из Китая

Международный спортивный фестиваль проходит в эти дни во Владивостоке, сообщает DEITA.RU. Мероприятие приурочено к 24-летней годовщине установления дружественных связей между Приморским краем и китайской провинцией Хэйлунцзян.

Спортсмены сошлись в поединках ушу, сыграли в баскетбол, настольный теннис и даже успели поплавать. Как отмечает главный судья соревнований, спортивный судья всероссийской категории Анатолий Чупанов, плаванье и женский баскетбол стали новшествами международного фестиваля.

«В этих соревнованиях участвуют спортсмены до 18 лет. В этом году появился женский баскетбол. В Харбине проводился турнир по дзюдо, а во Владивостоке вместо него проходят соревнования по плаванию», - поделился главный судья.

Подобные спортивные обмены между Приморским краем и провинцией Хэйлунцзян проводятся уже пятый год. После насыщенной спортивной программы гостей из Китая ждут культурные мероприятия.

«На следующий день спортсмены поедут в океанариум, где посмотрят на шоу дельфинов и белух. После обеда ребята отправятся на экскурсию по городу», - рассказал Анатолий Чупанов.

Отметим, мероприятие во Владивостоке – это ответный визит китайских спортсменов в этом году. В июне делегация из Приморья побывала в Харбине, где приняла участие в китайско-российском спортивном фестивале в рамках Дней Приморского края в провинции Хэйлунцзян. Подобные мероприятия проводятся регулярно и позволяют укрепить дружеские связи регионов двух государств.

Софья Корф