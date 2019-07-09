В дальневосточной столице созданы все условия для тщательной подготовки российской сборной, сообщили участники тренерского штаба сегодня, 9 июля на пресс-конференции.

Российская сборная по плаванию проходит акклиматизационные сборы во Владивостоке. Вот уже 10 дней спортсмены и тренеры находятся в дальневосточной столице и, по их словам, успешно прошли заключительный этап подготовки к чемпионату мира. Как рассказал тренер Александр Немтырев, в столицу ДФО сборная прилетела практически в полном составе, за исключением лишь некоторых спортсменов, которые участвуют в Универсиаде, которая сейчас проходит в Италии, и юниорском первенстве Европы в Казани.

По словам Александра Немтырева, подготовкой к чемпионату мира, который пройдет в Республике Корея, российская сборная целенаправленно готовится с нового года.

«Мы расцениваем ЧМ в какой-то мере как репетицию к следующему, олимпийскому году. Наша задача сейчас – максимально приблизить условия и обстановку к грядущим Олимпийским играм-2020. Владивосток включен в базовую модель подготовки, если все пройдет успешно, сохраним модель на будущий год. Первые 3 дня было очень сложно, все-таки разница в часовых поясах большая. Сейчас уже входим в норму», - отметил он. .

По словам участников, во Владивостоке созданы все условия для качественной подготовки сборной: питание, размещение, условия для тренировок – все на высшем уровне. Как отметил директор Центра спортивной подготовки Школы высшего спортивного мастерства Денис Русинов, для создания комфортных условий для сборной была проведена тщательная подготовка спортивной базы «Олимпийца». Кроме того, к сентябрю планируется завершить работы по модернизации системы кондиционирования.

По словам заслуженного тренера страны Михаила Горелика, многие спортсмены российской сборной мечтали попасть во Владивосток и успели не только подтянуть физическую форму, но и посмотреть достопримечательности. Уже завтра российская сборная поедет на короткие сборы в Японию, затем отправится в Республику Корея.

Иван Юрьев