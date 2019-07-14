Отдельные неприятные моменты преследуют сборную России на чемпионате мира по водным видам спорта, проходящем в южнокорейском Кванджу , сообщает DEITA.RU.

Как рассказал синхронист Виктор Минибаев, чемпионат организован на хорошем уровне, единственным неприятным моментом является обилие комаров. По словам спортсмена, этих насекомых в Кванджу очень много, и они постоянно кусают: ночью, днем, и даже в бассейне.

Виктор Минибаев, в паре с Екатериной Беляевой занял второе место в соревнованиях по синхронным прыжкам в воду с вышки среди смешанных дуэтов.

А синхронистка Светлана Колесниченко пожаловалась на высокое содержание хлора в бассейне. «Поплавала на разминке около часа, и все - глаза начали болеть», - сказала российская спортсменка.

Светлана Колесниченко принесла России первую золотую медаль в технической программе на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу.

Дмитрий Санников