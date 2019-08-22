22 Август 2019, 14:21
Сборные по дзюдо Приморья и префектуры Тоттори пошли «стенка на стенку»
Источник изображения: АПК
В среду, 21 августа, в спортзале «Дом чемпионов» в Артеме прошла традиционная матчевая встреча сборной команды Приморского края по дзюдо и сборной префектуры Тоттори из Японии, сообщает DEITA.
Отметим, что соревнования прошли в формате «стенка на стенку». Они были посвящены международному празднику Дню дзюдо. Приморский край представили ученики спортивной школы «Мастер».
Иван Юрьев
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