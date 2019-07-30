Зарубежный журналист всемирно известного издания остался в изумлении от российской системы сбора налогов, сообщает DEITA.RU.

Корреспондент Крис Джайлс, представляющий авторитетную газету The Financial Times познакомился с работой российской системы учёта налогов. В этом ему помог глава профильного отечественного ведомства Михаил Мишустин.



Чиновник показал журналисту как именно работает система онлайн касс в России. Как было обозначено в итогом материале Джайлса, до внедрения данной системы в российский налоговый оборот, ожидания и фактический сбор налогов отличились по своим уровням на 20%. Сейчас этот люфт сократился до 1%.

Система показала себя в действии на примере заказа кофе в гостинице, в которой остановился журналист. Мишустин продемонстрировал какой именно заказ сделал гость.

Иностранного репортёра восхитило то, как эта система работаем и он даже назвал её будущим налогового администрирования.

Дмитрий Шевченко