Сброс воды с Богатинского водохранилища во Владивостоке привел к подтоплению частного сектора в районе железнодорожной станции «Спутник» в среду, 28 августа, сообщает DEITA.RU.

О том, что будет проводиться сброс воды и с Богатинского, и с Пионерского водохранилищ было объявлено днем ранее. Главный инженер «Примводоканала» Юрий Гуртяков еще во вторник сказал, что будут подтоплены придомовые территории, расположенные на улицах Шкотовской и Зеленой. По предварительной информации, проводился сброс воды до 85 тысяч кубометров в час.

Судя по кадрам, которые прислали местные жители в редакцию, подтоплены не только придомовые территории. Вода зашла в дом. Все вещи люди пытаются поднять повыше, чтобы матрасы, подушки и другие вещи остались сухими.

Напомним, дождь во Владивостоке продолжится днем в среду, а также в четверг и в пятницу.

Екатерина Брязгунова