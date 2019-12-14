Счастливые люди и женщины-таксисты: чем прославилось Приморье в 2019 году

Редакция DEITA.RU продолжает подводить итоги 2019 года. В прошлой публикации мы рассказали о том, в каких антирейтингах засветился Приморский край и Владивосток, а теперь представим подборку позитивных достижений региона по версии различных аналитических агентств страны.

Итак, в феврале Владивосток был признан самым узнаваемым и привлекательным городом России в рамках проекта «Город России. Национальный выбор». Второе и третье место по итогам интернет-голосования получили Нальчик и Пенза. В мэрии дальневосточной столицы рассказали, что лидеров рейтинга среди 83 российских городов выбирали сами россияне, подарив Владивостоку более 29 тысяч голосов. Кстати, по итогам прошлого года на первую строчку рейтинга выбился город Владикавказ, опередив Владивосток на пару десятков голосов.

В этом же месяце Приморский край на всю страну прославила группа Starcardigan. Ребята из Владивостока стали лучшей синтпоп-группой России по версии издания «Родной звук». Напомним, ранее YouTube music причислил приморских музыкантов к «золотой» полусотне артистов России, сообщество «Другая музыка» включила несколько композиций группы в ТОП-25 лучших российских песен, а песня August попала в список «Лучший русский инди — 2018» по версии Google Play Music.

В марте стало известно, что Владивосток является одним из самых толерантных городов России, которые отходят от разделения профессий на «женские» и «мужские». Эксперты портала inDriver выяснили, что каждый восьмой заказ в столице Дальнего Востока выполняется женщиной-таксистом. Таким образом, Владивосток оказался на 4 месте во всероссийском рейтинге по трудоустроенных представительниц прекрасного пола в таксомоторных компаниях - в «городе у моря» порядка 12 процентов из общего числа таксистов - женщины.

В мае сотрудники Финансового университета при Правительстве РФ пришли к выводу, что самыми счастливыми и довольными своей жизнью россиянами являются приморцы. Отмечается, что в отличие от 78 участвующих в исследовании жителей российских городов, именно владивостокцы смогли сохранить позитивный настой и бодрость духа, несмотря на вечные пробки на разлагающихся от воды и снега дорогах, «космические» цены на жилье, ужасные общественный транспорт и загрязнение воздуха угольной пылью и т.д. В общем, «благи цивилизации» не смогли повлиять на удовлетворенность порядка 87 процентов горожан, и за это Владивосток получил первое место во всероссийском рейтинге.

Кстати, в этом же месяце Владивосток отпраздновал еще одно «рейтинговое» событие. Дальневосточная столица не попала в «десятку» главных нарушителей ПДД России, заняв лишь 43 строчку рейтинга - на каждого приморца приходится всего 0,036 штрафов ГИБДД.

В первый месяц лета эксперты Санкт-Петербургского МЭФ похвалили Приморский край за значительное улучшение позиций в инвестиционном рейтинге. В июне стало известно, что «рывок» региона по привлечению инвесторов за год составил 21 пункт, чтобы привело Приморье к статусу одного из самых динамично развивающихся городов в этой сфере - 55 место.

В июле Приморье заняло относительно высокое место в градации от самых богатых регионов России по доходам до самых бедных - 35 место из 86 возможных. Таким образом, Приморский край оказался на несколько позиций выше «золотой середины» рейтинга по доходам россиян из разных субъектов РФ. Несмотря на то, что порядка 13,9 процентов жителей региона находятся очень близко к черте бедности, а 2 процента - давно находятся за этой чертой, доходы большинства приморцев позволяют им приобретать чуть более полторы потребительской корзины.

В этом же месяце Владивосток возглавил рейтинг самых автомобилизированных российских городов. Точнее - занял первое место по стране в ТОП-10 городов, чьи автолюбители делают ставку на машины с правым рулем. Эксперты издания «На колесах» отметили, что этом в вопросе у дальневосточной столицы не нашлось достойного оппонента - ни одна территории России не смогла побить рекорд в более 255 праворульных авто. Кроме того, в «десятку» попали не один, а сразу три приморских города: компанию Владивостоку составили Уссурийск и Находка.

В сентябре попадание Приморского края во всероссийскую «десятку» с самыми быстрорастущими заработными платами не на шутку удивило местных жителей. Согласно РИА Рейтингу, за первые шесть месяцев 2019 года средняя заработная плата приморцев выросла на 9,1 процента и составила 39 тысяч рублей. Эти же эксперты отметили рост сравнительной покупательской способности работающей части населения. «Москвичам лучше знать», - видимо подумали жители Приморья и не стали закатывать скандал по этому поводу.

Первый месяц осени также порадовал эго приморцев похвалой от еще одного составителя всероссийских рейтингов - Приморский край попал в список регионов России, в которых сохранился положительный тренд в сфере трудоустройства граждан. Правда, тогда в этот список попали фактически все территории страны, за исключением Хакасии. Там с трудоустройством стало хуже - местным жителям стало тяжелее найти работу сразу по девяти пунктам.

В сентябре же Владивосток занял пятое место в рейтинге Дальнего Востока и России по доле расходов населения на жилищно-коммунальные услуги. Если что - это хорошая новость. По сравнению с другими территориями «коммуналка» в Приморье подешевела на 1,1 процента. Правда, эта цифра все равно оказалась выше средней по стране - 10,1 процентов от всех расходов среднестатистической приморской семьи против всероссийского показателя в 9,6 процентов.

В октябре жители Приморья продемонстрировали самые высокие требования в стране к денежному обеспечению для «полного счастья». Приморцы заявили, что для удовлетворения всех имеющихся потребностей и «хотелок» им нужно не менее 208 тысяч рублей ежемесячно. К слову, больше регионального МРОТ на 18,5 показателей. Даже у жителей «нерезиновой» финансовые запросы оказались скромнее. Правда, всего на тысячу рублей.

В ноябре Владивосток занял 14 место среди самых татуированных городов России и первое - в рейтинге российских территорий, готовых хоть в данную минуту к диалогу с инвесторами, туристами и бизнесменами из Поднебесной. В этом же месяце стало известно, что нынешний глава Владивостока Олег Гуменюк имеет не самый плохой «мэрский» рейтинг в России, занимая 27 строчку.

В последний месяц года сразу два города Приморья попали в топ-100 лучших городов нашей необъятной страны по версии «Урбаники». В декабре Владивосток был признан 52-м городом в стране по уровню комфорта для жизни, а замкнул рейтинг Уссурийск, заняв сотую строчку рейтинга.

О самых знаковых событиях 2019 года читайте в рубрике DEITA.RU ИТОГИ ГОДА.

Екатерина Цой