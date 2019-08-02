Незамедлительно запретить ночные перевозки пассажиров предложил председатель одной из российских партий, сообщает DEITA.RU.

Не так давно произошла авария: пять человек погибли и восемнадцать человек травмированы в результате столкновения автобуса с грузовиком. После этого глава партии ЛДПР Владимир Жириновский потребовал от правительства реагировать незамедлительно и принять меры. Он напомнил, что пока проблема не решается, граждане продолжают гибнуть.

По его словам, проблема не была бы настолько острой, будь между встречными потоками заграждения. В нынешних же условиях движение в ночное время опасно.

Жириновский добавил, что перед этим полицейские предлагали водителю автобуса остановиться для отдыха, но их совет не был подкреплен полномочиями, и водитель отказался. Итогом стала гибель людей.

Анастасия Туркова