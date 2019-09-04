Предприниматели станут более защищёнными, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.

Минэкономразвития выступило за улучшение делового климата внутри страны и инициировало комплекс мер по защите от блокировок счетов представителей бизнеса.



Как отметили в Центробанке, иногда российские банки злоупотребляют своими полномочиями, блокируя средства по формальным признакам.

В ведомстве отмечают, что подобные меры на себе испытали не менее 750 тыс. предпринимателей. Банки взимают комиссии за разблокировку счёта, а реабилитация с участием Центробанка может затянуться на два месяца, что приводит к значительным издержкам вплоть до разорения бизнеса.

Среди уже одобренных шагов Минэкономразвития — законодательно обязать банки объяснять предпринимателям причину блокировки и ускорить процедуру реабилитации предпринимателей.

Дмитрий Шевченко