Счета эскроу обрушат строительство жилья в регионах

Застройщики, которые возводят жилые дома в городах без статуса «миллионника», в 2020 году столкнутся с проблемой рентабельности бизнеса, сообщает DEITA.RU.

Как считает президент саморегулируемой организации «Ассоциация строителей Урала» Вячеслав Трапезников, через год начнет останавливаться строительный комплекс в городах, (которые) экономически слабее, чем Екатеринбург, Казань или Новосибирск. Об этом он заявил на полях XI Уральского Форума по недвижимости в Екатеринбурге.

«Механизм эскроу - это налог в пользу банков. Это плата строительной отрасли и всех покупателей России за пресловутую безопасность при покупке квартиры. Рациональные подсчеты говорят, что эскроу добавит к себестоимости от 2,5 до 5 тыс. рублей за 1 кв. метр. Частично эти средства будут изъяты из денежного потока, из капитала, из прибыли застройщика, частично за это доплатит покупатель», - пояснил Трапезников.

Президент Российской гильдии риэлторов Арсен Унанян также считает, что большинство застройщиков в некрупных городах столкнутся с большими проблемами, потому что не смогут получить финансирование. При этом в принятом законе об эскроу не предусмотрены обязательства банка финансировать застройщика, так как кредитно-финансовое учреждение вынуждено оценивать свои риски.

Напомним, что с 1 июля 2019 года российские застройщики обязаны работать по эскроу-счетам, на которых будут аккумулироваться средства граждан. Строительные компании не могут пользоваться этими деньгами до окончания работ - их будут кредитовать банки.

При этом определены критерии жилых проектов, которые могут быть достроены после 1 июля без перехода на новую схему финансирования. Согласно постановлению правительства, степень готовности многоквартирного дома должна составлять не менее 30%, а количество заключенных договоров долевого участия в строительстве объекта должно быть не менее 10% от общей площади жилых и нежилых помещений.

Дмитрий Санников