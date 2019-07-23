Начисление платежей за ЖКХ предложили сделать более прозрачным, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РГ.

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов признался, что ему поступает огромное количество жалоб от петербуржцев на завышенные суммы коммунальных платежей. Он, в свою очередь, потребовал начать разбирательство и предположил, что виновны в этом некоторые управляющие компании, которые сами выставляют счета.

Можно добавить, что в Петербурге с начала июля пересмотрели тарифы для коммунальных услуг и сократили их по некоторым пунктам. Небольшое увеличение стоимости тоже было замечено, но ниже, чем в других регионах страны. Например, для домов, в которых проведен газ, размер платежа вырос на восемь рублей, а не на 78, как ожидалось.

Анастасия Туркова