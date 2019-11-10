Счетная палата требует увеличить транспортный налог

В России хотят увеличить транспортный налог на машины, стоимость которых превышает три миллиона рублей, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА ФАН.

Речь идет только о тех автомобилях, которые не входят в специальный перечень дорогих автомобилей Минпромторга.

Несмотря на то, что ставки на транспортный налог уже сформированы, Счетная палата выступила с заявлением о необходимости его повышения в отношении ряда транспортных средство. Это связано с тем, что из-за низкого налога на эти автомобили бюджет не дополучает большие суммы.

Ранее прошла информация о том, что в России хотят с 2020 года для аккуратных водителей сделать скидку на приобретение ОСАГО. Снижение цены может достигать 30 процентов.

Екатерина Брязгунова