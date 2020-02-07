telegr wh call

Новости

Водители смогут обжаловать штрафы онлайн

8 Февраль 2020, 00:15

Счетная палата: У правительства Медведева не было стратегического плана

7 Февраль 2020, 23:30

И снова только Путин: медицинские маски как зеркало русской власти

7 Февраль 2020, 23:00

Священник потребовал закрыть «Дом-2»

7 Февраль 2020, 22:45

Российский траулер затонул в Балтийском море

7 Февраль 2020, 22:15

Карантин Diamond Princess продлен на 2 недели из-за коронавируса

7 Февраль 2020, 21:47

Средний россиянин зарабатывает за жизнь 24 миллиона

7 Февраль 2020, 21:45

Жесткое ДТП на трассе случилось из-за нерадивого пешехода

7 Февраль 2020, 21:15

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Счетная палата: У правительства Медведева не было стратегического плана

медведев

Счетная палата рассказала куда тратился бюджет при Медведеве

Контрольно-счетная палата провела аудиторскую проверку формирования и достижения показателей деятельности федеральных органов исполнительной власти, сообщает ИА DEITA.RU.

Основной вывод сделанный аудитором после проверки – разбалансировка системы со слабым контролем исполнения, что не поможет достигнуть президентские цели по национальным проектам. 

Аудиторы указывают, что есть пробелы в нормативном урегулировании, все написанные акты противоречат друг с другом и не показывают завершенность всей системы. Также часть из них не отвечает современным задачам. Всего в планы федеральные ведомства до 2024 года взяли только четверть всех программ, а по нацпроектам отчеты делались по половине показателей.

«В 2017 и 2018 годах не достигнут каждый пятый показатель деятельности ФОИВ», - сообщается в отчете российских аудиторов. Также специалисты указывают, что с народом не был налажен диалог, чтобы понимать в правильную ли сторону идет правительство. 

Отметим, что на финансирование федеральных органов власти уходит 57% бюджетных средств. В 2018 году из 16 трлн, на финансирование программ было потрачено 9 трлн рублей. Однако какой эффект принесли потраченные средства неизвестно. По словам аудиторов, показатели были прописаны довольно на низком уровне, поэтому узнать реальный вклад в развитие страны узнать довольно сложно.

Проверку аудиторы проводили в течение всего 2019 года, анализируемый период пришелся на 2017, 2018 и по сентябрь 2019 года. 

Напомним, что в середине января правительство Медведева подало в отставку сразу же после послания президента Федеральному собранию. Новым премьером был назначен Михаил Мишустин, часть министров и вице-премьеров сохранили свои посты в новом кабмине, в том числе и кураторы Дальнего Востока.

Читайте также:

Территория опережающей безработицы: Дальний Восток обойдется без китайцев

Владивосток вошел в ТОП-10 рейтинга самых дорогих переездов

Черная перспектива: Приморье останется «угольным гетто»

Иван Крышан

Популярное

«Все стоит колом» - ДТП заблокировало выезд из Владивостока

Кожемяко сказал, как сделает доступной дальневосточную ипотеку

ГИБДД готовит облаву на пьяных водителей в Приморье

«Перевёртыш» собрал пробку в столице ДФО
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...