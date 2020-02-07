Счетная палата: У правительства Медведева не было стратегического плана

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Контрольно-счетная палата провела аудиторскую проверку формирования и достижения показателей деятельности федеральных органов исполнительной власти, сообщает ИА DEITA.RU.
Основной вывод сделанный аудитором после проверки – разбалансировка системы со слабым контролем исполнения, что не поможет достигнуть президентские цели по национальным проектам.
Аудиторы указывают, что есть пробелы в нормативном урегулировании, все написанные акты противоречат друг с другом и не показывают завершенность всей системы. Также часть из них не отвечает современным задачам. Всего в планы федеральные ведомства до 2024 года взяли только четверть всех программ, а по нацпроектам отчеты делались по половине показателей.
«В 2017 и 2018 годах не достигнут каждый пятый показатель деятельности ФОИВ», - сообщается в отчете российских аудиторов. Также специалисты указывают, что с народом не был налажен диалог, чтобы понимать в правильную ли сторону идет правительство.
Отметим, что на финансирование федеральных органов власти уходит 57% бюджетных средств. В 2018 году из 16 трлн, на финансирование программ было потрачено 9 трлн рублей. Однако какой эффект принесли потраченные средства неизвестно. По словам аудиторов, показатели были прописаны довольно на низком уровне, поэтому узнать реальный вклад в развитие страны узнать довольно сложно.
Проверку аудиторы проводили в течение всего 2019 года, анализируемый период пришелся на 2017, 2018 и по сентябрь 2019 года.
Напомним, что в середине января правительство Медведева подало в отставку сразу же после послания президента Федеральному собранию. Новым премьером был назначен Михаил Мишустин, часть министров и вице-премьеров сохранили свои посты в новом кабмине, в том числе и кураторы Дальнего Востока.