В прошлом году ситуация с заработной платной в стране была лучше, сообщает DEITA.RU.



Счетная палата составила статистику роста заработной платы в России за январь-июнь 2019 года. Так, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года темп роста зарплат россиян снизился на 1,8%.

Так, в феврале зарплата у жителей страны не росла вообще. В апреле рост составил 3,1%. Год назад суммарно за январь-июнь рост составил 8,7%, а в этом году - всего 1,8%.

В Счетной палате объяснили разницу так: в прошлом году бюджетникам индексировали зарплату, а также выделили меры поддержки в рамках майских указов президента.

Елена Миронова