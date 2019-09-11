Счётная палата не досчиталась 426 бюджетных миллиардов

Ведомство нашло нарушения в освоении бюджета, сообщает DEITA.RU.

Российские чиновники стали работать лучше, а точнее - стали допускать меньше нарушений. За прошлый год их оказалось на 22% меньше, чем годом ранее. Это отметили специалисты Счётной палаты России, выпустившие отчёт за прошлый год.

Согласно данным документа, в 2018 году в процессе исполнения бюджета были допущены нарушения на сумму в 426 миллиардов рублей. Недочёты касались области госзакупок.

Речь идёт о нарушениях при использовании средств федерального бюджета, а также ошибках при оказании услуг населению государственными учреждениями.

Дмитрий Шевченко