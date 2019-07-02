Поправки предусматривают повышение фиксированной выплаты к страховым пенсиям по старости и по инвалидности, сообщает DEITA.RU со ссылкой на официальный сайт Счётной Палаты России.



Счётная палата не поддержала проект федерального закона "О внесении изменений в статью 17 Федерального закона "О страховых пенсиях".

В нём содержались поправки, которые касались граждан, проработавших в сельском хозяйстве не менее 35 лет. Специалисты отмечают, что работникам сельского хозяйства, вышедшим на пенсию, положена надбавка вне зависимости от проживания в сельской местности или в городе.



В СП также отмечают, что предлагаемый законопроект отчасти дублирует действующее законодательство. Повышение, о котором идёт речь, уже и так предусмотрено для неработающих пенсионеров с сельскохозяйственным стажем не менее 30 лет, но при условии их проживания в сельской местности.

По мнению представителей контрольного ведомства, данную пенсионную льготу следует рассматривать не только как дополнительный стимул для привлечения граждан к работе в сфере сельского хозяйства, но и как компенсационный фактор поддержки с учётом условий их проживания в сельской местности.

Дмитрий Шевченко