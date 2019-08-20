Оставшееся время до окончания года должно ознаменоваться улучшением финансового состояния россиян, сообщает DEITA.RU.

В Счётной палате ожидают снижения уровня бедности во II—IV кварталах текущего года. По расчётам аудиторов, этому будет способствовать замедление снижения реальных располагаемых денежных доходов населения во II квартале текущего года и низкая база III и IV кварталов прошлого года.

В ведомстве также отмечают, что динамика среднемесячной зарплаты с января по июнь 2019 года была неоднородной и колебалась от нулевого роста в феврале до 3,1% в апреле.

При этом, основной причиной продолжающегося снижения реальных располагаемых доходов населения на фоне роста зарплат и пенсий является слабый рост доходов от предпринимательской деятельности, а также снижение доходов от собственности.



Дмитрий Шевченко