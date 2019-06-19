Изменения коснутся всех выпускников, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

После вопиющего случая с нулевыми баллами за ЕГЭ, экспертное сообщество задумалось над тем, чтобы отказаться от использования бланком в пользу электронной версии экзамена. Правительство считает, что такая мера позволит сделать экзаменационные задания индивидуальными для каждого выпускника, что, в свою очередь, должно решить проблему списывания и многих других физических уязвимостей "бумажного" варианта ЕГЭ.

Кроме этого, эксперты также советуют принять подобный подход и к проведению школьных олимпиад.

Напомним, что с начала внедрения ЕГЭ в российских школах и до настоящего времени испытания выпускников проводят на бланках, которые потом сканируются компьютером. Зачастую, именно на этапе проверки ввиду несовершенства заполнения этих бланков и проверяющей техники, возникают проблемы, которые в конечном итоге приводят к неправильно посчитанным баллам.

Дмитрий Шевченко