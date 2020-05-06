Сдачу ЕГЭ в России могут перенести

В России могут изменить сроки окончания учебного года, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на rg.ru.

Согласно рекомендациям Минпросвещения, разосланной по всем российским регионам, школы должны постараться сохранить для своих учеников полноценные летние каникулы.

Так, завершить учебный год до 16 мая рекомендовано с 1 по 8 классы. Немногим позднее — до 30 мая, рекомендовано завершить обучение десятиклассникам. А вот ученикам 9-х и 11-х классов рекомендуют поучиться аж до 5 июня.

По словам министра просвещения Сергея Кварцова, решение о сроках завершения учебного года будет принимать каждый регион самостоятельно.

Что касается сроков проведения ЕГЭ, то, по информации ведомства, они будут зависеть от развития эпидемиологической ситуации в стране.

На данный момент в качестве отправной даты проведения ЕГЭ значится 8 июня, однако, после 12 мая эта дата может измениться, отметил Кварцов.

Не исключено, что в случае плохих показателей заболеваемости коронавирусом сроки ЕГЭ могут быть сдвинуты ещё раз по более позднюю дату. Окончательное решение данного вопроса будет принято после майских праздников.

С ОГЭ дела обстоят по-проще. Вероятно, оценки на эти экзамены ученикам проставят, исходя из их успеваемости по соответствующим предметам в течение всего прошедшего учебного года.