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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

«Сдачу, пожалуйста»: мошенники «разводят» россиян на деньги

деньги, кошелек

Все новое – это хорошо забытое старое. Правдивость народной мудрости подтвердил мошенник из Владивостока – в сеть утекло видео, на котором мужчина использует классический прием, чтобы забрать товар, не заплатив ни копейки, сообщает DEITA.RU со ссылкой на инстаграм @revizor_vdk

О «разводиле» сообщили в социальных сетях неравнодушные приморцы, среди них – одна из продавщиц, которая и раскрыла нехитрую схему афериста. По словам женщины, злоумышленник притворяется обычным покупателем, который пришёл в магазин в час-пик.

Из-за высокой загруженности и большого количества покупателей он с легкостью «заговаривает зубы» продавцу, после чего забирает им же положенные денежные купюры обратно в карман. А после этого – еще и просит сдачу. Продавец, которому он мгновением раньше уже показал купюру, которой «оплачивал», соглашается и выдаёт аферисту не только товар, но и «сдачу. Опубликованное видео подтверждает рассказ продавщицы и других очевидцев.

Примечательно, что в комментариях под видео многие из жителей Владивостока упрекали не «разводилу», а саму продавщицу. Критики приводили такие аргументы как «сама виновата» и «надо быть внимательнее». Женщина парировала тем, что с таким же успехом «можно обвинить не маньяка, а его жертву».

Евгений Черемухин

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