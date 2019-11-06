Сдать анализы круглосуточно можно в больнице

«Дальзаводская» больница во Владивостоке перешла на круглосуточный прием анализов, сообщили DEITA.RU в КГБУЗ «Владивостокская клиническая больница №4» (ВКБ4).

Начиная с 6 ноября жители Владивостока могут сдать основные анализы как днем, так и ночью во Владивостокской клинической больнице №4 (согласно показаниям). Для этого организован круглосуточный прием анализов и проведение исследований в собственной клинико-диагностической лаборатории. Услуги оказываются как по полису ОМС по назначению лечащего врача, так и на коммерческих условиях.

В настоящее время можно сдать основные виды анализов: клинический анализ крови, биохимическое исследование крови, определение группы крови и резус-фактора, общий анализ мочи, копрограмма, ИФА-диагностика и другие.

В штате лаборатории ВКБ4 работает 21 сотрудник. Большинство анализов осуществляется своими силами. Для этого подразделение оснащено всем необходимым оборудованием и обеспечено материалами. Специалисты уверены в качестве проводимых исследований. Обеспечивается постоянный контроль качества.

По словам главного врача ВКБ4 Елены Новицкой, клиническая лаборатория работает круглосуточно, дежурство осуществляется посменно. «Главное, чтобы время и условия сдачи анализов соответствовали назначениям специалистов. Подготовка к сдаче анализов, время забора и другие процессы должны строго соответствовать указаниям лечащего врача, который направляет пациента», - подчеркнула она.

Прием биологического материала осуществляется в ночное время в приемном покое клиники, затем передается в клинико-диагностическую лабораторию для исследований, в которой пациент в дальнейшем получает результаты анализов.

На текущем этапе поликлиника больницы обслуживает более 23 тысяч человек – приписанных жителей Ленинского и Первомайского районов Владивостока. Поэтому повышение удобства при сдаче анализов будет востребовано как посетителями поликлиники ВКБ4, так и остальными жителями двух микрорайонов города, в которых суммарно проживает около 300 тыс. Уникальность больницы заключается в том, что она находится на их стыке и непосредственно в близости ключевой транспортной развязки – площади Луговая. Это обеспечивает большой трафик и востребованность медицинских услуг в «дальзаводской» больнице. Подробности по проведению исследований и сдаче анализов можно узнать по телефону: 8 (423) 263-67-80.