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Сделать Приморье лучше предлагают интернет-пользователям
Около тысячи сообщений, в которых жители Приморья просят исправить житейские проблемы, рассмотрели специалисты. Цифровые жалобы люди оставляли на интернет-портале «Сделай Приморье лучше», по большинству из них власти уже приняли меры, сообщает DEITA.RU со ссылкой на администрацию Приморского края.
Портал «Сделай Приморье лучше» появился в рамках краевой государственной программы «Информационное общество». По замыслу создателей сайта, граждане могут обращаться через «цифровое окошко» по любому волнующему их вопросу. В этот спектр, в числе прочих, входят и вопросы социальные: культура, здравоохранение и образование. Граждане могут напрямую пожаловаться на проблему в детском саду или школе. Упрекнуть работу библиотеки или сделать замечание по содержанию спортплощадки.
Приморский департамент информатизации и телекоммуникации отмечает, что с момента запуска портала (1 июля 2019 года) поступило солидное количество обращений – 1368. Однако, уверены чиновники, каждое будет должным образом отработано и не ляжет в «долгий ящик».
«Информация о нарушении поступит в соответствующий орган и будет решена в конкретно обозначенный срок», – рассказали в департаменте.
Интернет портал по сбору жалоб работает «в паре» с Госуслугами – чтобы получить возможность написать обращение, через последний можно войти под тем же логином и паролем.
Евгений Черемухин