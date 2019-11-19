Сделавшие ребенка инвалидом врачи заплатят миллионы

Родители мальчика, который появился на свет в 2012 году, получат шесть миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда, сообщает DEITA.RU.

Как сообщает камчатское издание «Кам24», ряд медицинских учреждений: роддом, поликлиника, больницы и Минздрав края выплатят крупную сумму пострадавшим родителям.

Ранее прокуратура Камчатки удовлетворила их требования на основании некачественно оказанной ребенку медицинской помощи. Последствиями оказанных врачами услуг стала инвалидность ребенка.

«В первый месяц после рождения у мальчика появились симптомы определенного заболевания. В поликлинике ребенка лечили несколько месяцев, в результате только ухудшив его состояние. После этого участковый педиатр направила малыша в больницу. Состояние пациента все ухудшалось, после чего его отправили в инфекционную клинику. Там ребенка приняли, однако, отметили, что кишечной инфекции, диагностированной в больнице, у малыша нет и не было. Вечером того же дня у мальчика открылось кишечное кровотечение. Утром родителям сказали диагноз ребенка, а так же то, что у него случилось кровоизлияние в мозг», - рассказали в прокуратуре края.

Последствия были страшными: отклонения в развитии, психического и речевого, ухудшение зрения и ряд других серьезных проблем.

Родители подали иск на врачей. Пара отмечает, что ребенка ни разу не отправили на сдачу важных анализов на состоянии крови, он ни разу не был у гематолога. При этом, родители сразу же обратились к медикам, увидев, что с ребенком что-то не в порядке, и строго выполняли все рекомендации врачей. Сейчас они заняты реабилитацией и лечением ребенка.

Прокуратура удовлетворила требования родителей. Теперь все медучреждения, куда обращались родители пострадавшего малыша, кроме роддома, выплатят чете около 6 млн рублей.

Александра Маслова