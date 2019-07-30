Изменения коснутся владельцев недвижимости с долевым участием, сообщает DEITA.RU.



Росреестр рассказал о том, что с 31 июля в России начнут действовать поправки, согласно которым изменятся правила сделок с недвижимостью.

Новеллы предусматривают заключение сделок без подтверждения у нотариуса изменений договора купли-продажи, дарения, наследования или ипотеки долей.

Письменная форма для данных документов будет исчерпывающей. Условием для этого станут подписи всех долевых собственников.

В ведомстве отметили, что после отмены обязательного нотариального сбора ожидается снижение финансовой нагрузки на граждан.

Дмитрий Шевченко