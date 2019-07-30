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Изменения коснутся владельцев недвижимости с долевым участием, сообщает DEITA.RU.
Росреестр рассказал о том, что с 31 июля в России начнут действовать поправки, согласно которым изменятся правила сделок с недвижимостью.
Новеллы предусматривают заключение сделок без подтверждения у нотариуса изменений договора купли-продажи, дарения, наследования или ипотеки долей.
Письменная форма для данных документов будет исчерпывающей. Условием для этого станут подписи всех долевых собственников.
В ведомстве отметили, что после отмены обязательного нотариального сбора ожидается снижение финансовой нагрузки на граждан.
Дмитрий Шевченко
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