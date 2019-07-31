Американский лидер Дональд Трамп хотел бы заключить с Россией сделку. Таким образом, он хочет осуществлять контроль над вооружением, сообщает DEITA.RU.

В интервью телеканалу C-SPAN президент США заявил, что намерен заключить с Москвой сделку, суть которой будет сведена к контролю над вооружением.

Напомним, уже в предстоящую пятницу, 2 августа, Соединенные Штаты официально выходят из Договора о ликвидации ракет различной дальности. Более того, договор о сокращении вооружений, сроки которого истекают через два года, продлевать Вашингтон не собирается из-за некоторых недостатков.

Екатерина Брязгунова