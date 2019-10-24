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19 Август 2019, 19:45

«Себе любимым по ярду» — трогательная песня разгневала россиян

скорая, здравоохранение, здоровье

Трогательный клип, преподнесённый врачам скорой, вызвал бурное обсуждение в Сети. Люди высказались с резкой критикой относительно весьма милого подарка, потому что зачастую у врачей скорой помощи мизерные зарплаты, а вместо хорошего спецмобиля — старенький драндулет, сообщает DEITA.RU.

Напомним, департамент здравоохранения Москвы поздравил сотрудников «скорой помощи» со 100-летием. Создатели песни раскрыли самую главную миссию тех, кто мчится в любую погоду и в любое время суток на помощь страдающим. Их не страшат ни расстояния, ни пробки, ни условия, которые сегодня им созданы для работы. Одним словом — едет жизнь.

Люди оценили творчество и задумку авторов клипа, однако осудили власти за то, что в качестве подарка самым экстремальным медикам предлагается песня. Россияне убеждены, что врачам скорой нужно давать премии, повышать зарплаты, а главное — покупать новое оборудование.

«К маме одни бедолаги зимой приезжали... Ккардиограф свой доисторический полчаса включить не могли - просто замёрз», «Вам нечего есть? Кредиты? Ипотека? Не расстраивайтесь, мы подарим вам песню!», «Зарплаты лучше бы втрое повысили, это был бы лучший подарок», «Себе любимым по ярду, врачам песня, щ-щедрость», «Эти люди заслужили нормального отношения к себе и обеспечения нормальных условий своей работы. Песня должна идти в плюс к этому, а не вместо», «Надо депутатов и правительство, законы принимающее бездарные, убрать, закрытые больницы пооткрывать! «Оптимизацию» отменить и зарплаты повысить! Вот будет подарок, а не песенками отмазываться!» — пишут разгневанные люди.

Екатерина Брязгунова

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