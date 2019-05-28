Продажа бензина почти перестала приносить прибыль, сообщает DEITA.RU.

Российский топливный союз бьёт тревогу и называет сложившуюся ситуацию с продажей топлива критической. Игроки рынка рассчитывают избежать банкротства.



Журнал «Биржевой товарный рынок России» передал, что чистая маржа торговли бензином на АЗС упала до околонулевых значений: АИ-92 на до 50 копеек за литр, АИ-95 — 1,9 рублей за литр.

Коэффициент маржинальной доходности продаж бензина на АЗС в европейской части России с начала года упал до 8,1–11,3% в европейской части и до 5,6–7,9% в Сибири.

При этом, биржевые цены на бензин АИ-92 с 15 апреля по 15 мая выросли на 23%, а на бензин АИ-95 — на 18,5%. После рекомендации ФАС 22 мая увеличить продажи топлива на внутренний рынок они стали снижаться.

20 мая владельцы независимых заправок предупредили вице-премьера Козака о резком росте биржевых цен на бензин, соответствующие письма в правительство направили Независимый топливный союз. Но уже 21 мая вице-премьер успокоил рынок, сказав, что причин для тревоги нет.