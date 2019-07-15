Стало известно, зачем Сечину триллионы рублей, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Ведомости".

По данным издания, глава "Роснефти" обратился в письме к президенту России Владимиру Путину с просьбой предоставить льготы в размере 2,6 триллионов рублей на развитие Арктики.

При этом, отмечается, что сама компания проинвестирует в территорию вечной мерзлоты гораздо большие суммы. Речь идёт о вложениях от пяти до восьми с половиной триллионов рублей.

Издание также сообщает, ссылаясь на собственные источники, что президент уже поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву изучить предложение главы "Роснефти".

Дмитрий Шевченко