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Стало известно, зачем Сечину триллионы рублей, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Ведомости".
По данным издания, глава "Роснефти" обратился в письме к президенту России Владимиру Путину с просьбой предоставить льготы в размере 2,6 триллионов рублей на развитие Арктики.
При этом, отмечается, что сама компания проинвестирует в территорию вечной мерзлоты гораздо большие суммы. Речь идёт о вложениях от пяти до восьми с половиной триллионов рублей.
Издание также сообщает, ссылаясь на собственные источники, что президент уже поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву изучить предложение главы "Роснефти".
Дмитрий Шевченко
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