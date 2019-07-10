Роснефть и Нефтегазхолдинг решили развивать кластер в Арктике. Для этого им нужно обнуление налога на добычу полезных ископаемых и финансирование, сообщает DEITA.RU.



Две нефтяные компании России «Роснефть» Игоря Сечина и «Нефтегазхолдинг» Эдуарда Худайнатова просят правительство предоставить им льготы для развития кластера из четырех меторождений в Арктике.

По данным РБК, обе компании решили объединиться и создать один кластер из четырех месторождений. Ресурсы будущего кластера: 1,9 млпд тонн нефти. Из них три принадлежат «Роснефти» и одно месторождение - «Нефтегазхолдингу».

Вот что компании просят у Путина:

Обнулить налог на добычу полезных ископаемых

Ввести налоговый вычет на геологоразведочные работы

Дать финансирование на проведение дноуглубительных работ

Регулировать тарифы на проход ледоколов

Елена Миронова