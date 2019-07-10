Роснефть и Нефтегазхолдинг решили развивать кластер в
Арктике. Для этого им нужно обнуление налога на добычу полезных ископаемых и
финансирование, сообщает DEITA.RU.
Две нефтяные компании России «Роснефть» Игоря Сечина и «Нефтегазхолдинг» Эдуарда Худайнатова просят правительство предоставить им льготы для развития кластера из четырех меторождений в Арктике.
По данным РБК, обе компании решили объединиться и создать один кластер из четырех месторождений. Ресурсы будущего кластера: 1,9 млпд тонн нефти. Из них три принадлежат «Роснефти» и одно месторождение - «Нефтегазхолдингу».
Вот что компании просят у Путина:
Обнулить налог на добычу полезных ископаемых
Ввести налоговый вычет на геологоразведочные работы
Дать финансирование на проведение дноуглубительных работ
Регулировать тарифы на проход ледоколов
Елена Миронова