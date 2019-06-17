Как связаны Роснефть, самолёты и цены на бензин - в материале Deita.ru.

На днях журналисты Reuters отследили самолеты «Роснефти» и выявили странное совпадение. Корпоративные авиалайнеры прилетали на курорты в то же время, когда там был замечен Игорь Сечин и его близкие.

«Роснефть» считает это расследование провокацией, а СМИ - фактом незаконного использования служебного положения. В подробностях скандала разбиралось DEITA.RU.

С 2015 по 2019 годы борты «Роснефти» 15 раз летали на Мальдивы, 7 - в Пальма-дэ-Майорку и восемь раз на Сардинию. Всего в попытках поймать на чем бы то ни было Игоря Сечина СМИ отследили 290 рейсов «Роснефти».

Во время нахождения самолетов в этих локациях там же были запечатлены бывшая супруга Игоря Сечина и его товарищи.

Примечательно, что самого Сечина нет ни на одном снимке, есть только «человек, похожий на него», запечатленный в аэропорту Пальма-дэ-Майорки.

Эти совпадения стали основанием для подозрений и обвинений в адрес российского топ-менеджера. Якобы ресурсы компании пользуются чиновником по своему усмотрению. В корпоративном кодексе компании четко сказано - сотрудники не используют имущество и активы «Роснефти» в личных целях.

Нефтяная империя обвинила агентство в провокации и наличии некоего заказа. Такая слежка является несанкционированной оперативной деятельностью, ставящей под угрозу безопасность объекта наблюдения. В данном случае - Игоря Сечина и его окружение.

Более того, журналистов подозревают в беспрецедентной избирательности и попытке сознательно дискредитировать бизнесмена. «Роснефть» готовится судиться с ретивыми акулами пера.

Уязвленные чувства компании и ее исполнительного директора также синхронизируются с другим фактом - усилением санкций против российского бизнеса как раз в период, когда вдруг ни с того ни с сего пресса решила опубликовать этот материал.

СМИ упоминают очень влиятельный неформальный статус Сечина, который усиливает его влияние помимо наличия и так весьма серьезной роли в российских экономических и политических процессах. Разумеется, чем крупнее фигура, тем больше жаждущих урвать от нее свой кусок.

«Роснефть» также добавляет: договором Сечина с компанией предусмотрено транспортное обеспечение его и сопровождающих его членов семьи в служебных поездках и отпусках. Поэтому - «ноу криминалити».

Ранее DEITA.RU отмечало, что Игорь Сечин в своих действиях последователен по части развития и роста российской бизнес-структуры. Иногда - даже в разрез с политикой правительства и в ущерб простому народу.

Так, в мае на экономическом форуме в Санкт-Петербурге он заявил о необходимости «отпустить» цены на бензин, так как их искусственное сдерживание идет в ущерб нормальному развитию экономики в этой сфере.

Тогда правительство в лице Дмитрия Козака с Сечиным согласилось - и уже с 1 июля цены на бензин утекут в свободное плавание. Народу придется нелегко, но деловая сфера считает это совершенно нормальным в условиях рыночной экономики.

Сечина обвиняют в использовании «народных нефтяных денег» в своих интересах. Акции «Роснефти» принадлежат государству, источник власти государства - народ.

Однако такая сложная логическая цепочка выглядит высосанной из пальца. Народу в трудовой договор Сечина заглянуть не давали, а там все написано черным по белому.

Как бы там ни было, люди и журналисты имеют право задавать вопросы, но никто не гарантирует, что ответы устроят всех и вся.

Василий Кучин