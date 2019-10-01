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Сечин заявил, что роста цен на бензин нет
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Сечин заявил, что роста цен на бензин нет
1 Октябрь 2019, 23:45
Об этом глава Роснефти заявил премьер-министру России,
сообщает DEITA.RU.
Накануне, 1 октября, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел встречу с главой одной из крупнейших нефте-газовых компаний – Игорем Сечиным.
Как сообщается на сайте правительства России, глава Роснефти заявил, что его компания соблюдает договоренности с правительством. В частности, выполняет договоренности по поставкам топлива на внутренний рынок.
Дмитрий Медведев уточнил, как обстоят дела с ростом цен на бензин. На что Сечин заявил – роста нет.
«И в целом, кроме индексации, практически никакого роста цены нет на наших заправках», – приводит слова Сечина сайт правительства.
Дмитрий Медведев заявил, что надеется на продолжение такой политики компании.
Елена Миронова