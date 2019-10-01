Сечин заявил, что роста цен на бензин нет

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Сечин

Об этом глава Роснефти заявил премьер-министру России, сообщает DEITA.RU.

Накануне, 1 октября, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел встречу с главой одной из крупнейших нефте-газовых компаний – Игорем Сечиным.

Как сообщается на сайте правительства России, глава Роснефти заявил, что его компания соблюдает договоренности с правительством. В частности, выполняет договоренности по поставкам топлива на внутренний рынок.

Дмитрий Медведев уточнил, как обстоят дела с ростом цен на бензин. На что Сечин заявил – роста нет.

«И в целом, кроме индексации, практически никакого роста цены нет на наших заправках», – приводит слова Сечина сайт правительства.

Дмитрий Медведев заявил, что надеется на продолжение такой политики компании.

Елена Миронова

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