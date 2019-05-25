В мае 2019 года Приморское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды отмечает свой юбилей – 85 лет, сообщает DEITA.RU.

Главной целью Примгидромета всегда было, есть и будет: находиться на страже гидрометеорологической безопасности края и прилегающих морских акваторий. Сегодня в Приморском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды работает 501 человек, из них три четверти (378) – женщины. Гидрометеорологические наблюдения проводятся в 158 пунктах Приморского края.

Синоптики Примгидромета за 85 лет выпустили более 75 тысяч метеорологических прогнозов общего назначения, более 155 тысяч морских гидрометеорологических прогнозов и более 310 тысяч речных гидропрогнозов. В течение года синоптики составляют около 9 штормовых предупреждений на опасные метеорологические явления и 10 предупреждений на опасные морские гидрометеорологические явления, что соответственно за годы работы Приморской гидрометслужбы составило около 765 штормовых предупреждений и 850 предупреждений.

Сегодня Примгидромет знают, ценят, ему доверяют, к нему прислушиваются, его поддерживают. А эти цифры показывают, что специалисты службы погоды делают все возможное, чтобы каждый житель Приморского края был уверен: стихия не застанет его врасплох.

Дмитрий Санников