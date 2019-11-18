Секции регби и бейсбол появятся во Владивостоке

Администрация Приморья совместно с мэрией города планирует открыть во Владивостоке секции бейсбола и регби, сообщает DEITA.RU. Об этом корреспонденту рассказа директор департамента физической культуры и спорта Жан Кузнецов.

Он рассказал, что на стадионе «Строитель» прошел ремонт, там появилось новое футбольное поле и беговые дорожки. Искусственный газон является высокого качества и подходит не только для игры в футбол, но для таких игр как регби и бейсбол.

«Пока мы планируем, что на новом поле будут играть футболисты, а в ближайшем будущем сюда же придут ребята, которые будут играть в бейсбол и регби», - заявил Жан Кузнецов.

По его словам, в этом году на территории всего Приморского края реализуется программа «Спорт – норма жизни». Средства были выделены из федерального бюджета на ее реализацию. Один из основных объектов программы стал ремонт стадиона «Строитель», где положили новое футбольное поле, подходящие даже для проведения международных соревнований, и беговые дорожки.

«В рамках программы на территории всего Приморья были установлены 9 спортивных площадок под ГТО. Эту работу будем продолжать дальше по реконструкции спортивных объектов и строительству новых объектов для того чтобы жители нашего региона могли полноценно заниматься физической культурой, спортом и вести здоровый образ жизни», - добавил Жан Кузнецов.

Иван Крышан