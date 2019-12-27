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Deita TV

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Секрет ГИБДД в пользу водителей раскрыт

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Водителям сказали, какие правила можно нарушать и не бояться, сообщает DEITA.RU.

Десятки новых постановлений ГИБДД и МВД, обновления ПДД и Кодекса административных правонарушений – все это появляется постоянно, и уследить за всеми новыми правилами и штрафами сложно. Еще сложнее знать, что за некоторые нарушения ПДД штрафные санкции не предусмотрены.

Портал «Автовзгляд» составил список нарушений, за которые водителей все еще не штрафуют в России:

- отсутствие светоотражающего жилета в темное время суток

- несоблюдение дистанции

- опасное вождение

- нет штрафа и для «учителей» - тех, кто любит проучить других водителей.

Елена Миронова

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