Секрет ГИБДД в пользу водителей раскрыт

Водителям сказали, какие правила можно нарушать и не бояться, сообщает DEITA.RU.



Десятки новых постановлений ГИБДД и МВД, обновления ПДД и Кодекса административных правонарушений – все это появляется постоянно, и уследить за всеми новыми правилами и штрафами сложно. Еще сложнее знать, что за некоторые нарушения ПДД штрафные санкции не предусмотрены.

Портал «Автовзгляд» составил список нарушений, за которые водителей все еще не штрафуют в России:

- отсутствие светоотражающего жилета в темное время суток

- несоблюдение дистанции

- опасное вождение

- нет штрафа и для «учителей» - тех, кто любит проучить других водителей.

Елена Миронова