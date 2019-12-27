Новости
ГИБДД готовит массовые облавы водителям
27 Декабрь 2019, 13:15
Власти поддержат аграриев Дальнего Востока рублем
27 Декабрь 2019, 13:00
«Утеплился»: дерзкий похититель «сработал» под видеокамерой
27 Декабрь 2019, 12:45
Контрафактный алкоголь исчез с полок магазинов
27 Декабрь 2019, 12:30
«Лошадь сбила машину» - ДТП с опрокидыванием произошло на трассе
27 Декабрь 2019, 12:15
«Это наш остров»: японцы высадились на Курилах
27 Декабрь 2019, 12:00
Гонки автобусов привели к ДТП во Владивостоке
27 Декабрь 2019, 11:33
Мышь вернулась на площадь Владивостока
27 Декабрь 2019, 11:30
Секрет ГИБДД в пользу водителей раскрыт
Водителям сказали, какие правила можно нарушать и не
бояться, сообщает DEITA.RU.
Десятки новых постановлений ГИБДД и МВД, обновления ПДД и Кодекса административных правонарушений – все это появляется постоянно, и уследить за всеми новыми правилами и штрафами сложно. Еще сложнее знать, что за некоторые нарушения ПДД штрафные санкции не предусмотрены.
Портал «Автовзгляд» составил список нарушений, за которые водителей все еще не штрафуют в России:
- отсутствие светоотражающего жилета в темное время суток
- несоблюдение дистанции
- опасное вождение
- нет штрафа и для «учителей» - тех, кто любит проучить других водителей.
Елена Миронова