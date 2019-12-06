Секрет кнопки рециркуляции воздуха раскрыли водителям

Мало кто знает, зачем нужна эта кнопка кроме защиты от неприятных запахов извне, сообщает DEITA.RU.



Кнопка рециркуляции воздуха в салоне автомобиля имеет много полезных функций. Чаще всего водители нажимают её только для когда проезжают мимо свалки или вынуждены ехать за чадящим грузовиком. Как пишет «Автовзгляд», у кнопки есть еще несколько неочевидных функций.

Прежде всего, защита ваших легких в пробках. Стоит включать рециркуляцию, если вы застряли в плотном потоке машин. Так вы вдохнете гораздо меньше воздуха с улицы – ведь он будет гоняться по салону без попадания нового извне.

Полезнее всего самая неочевидная функция кнопки. Зимой салон авто прогреется быстрее, если включить рециркуляцию воздуха: ведь каждую секунду в салон не будет попадать партия ледяного воздуха снаружи. По той же схеме надо охлаждать машину и в летнюю жару.

Елена Миронова