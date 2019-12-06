Новости
Инспекторы ГИБДД делают из водителей пьяниц
6 Декабрь 2019, 03:30
Секрет кнопки рециркуляции воздуха раскрыли водителям
6 Декабрь 2019, 02:45
Краска для волос может вызывать рак
6 Декабрь 2019, 02:00
Греть или не греть двигатель зимой, рассказали эксперты
6 Декабрь 2019, 01:15
Медведев раскрыл новогодний секрет
6 Декабрь 2019, 00:30
Закон против банков в пользу людей принят во втором чтении
5 Декабрь 2019, 23:45
Экзамен на права сделают в разы сложнее
5 Декабрь 2019, 23:15
Революция счетчиков: россиян не ждет ничего хорошего
5 Декабрь 2019, 22:45
Секрет кнопки рециркуляции воздуха раскрыли водителям
Мало кто знает, зачем нужна эта кнопка кроме защиты от
неприятных запахов извне, сообщает DEITA.RU.
Кнопка рециркуляции воздуха в салоне автомобиля имеет много полезных функций. Чаще всего водители нажимают её только для когда проезжают мимо свалки или вынуждены ехать за чадящим грузовиком. Как пишет «Автовзгляд», у кнопки есть еще несколько неочевидных функций.
Прежде всего, защита ваших легких в пробках. Стоит включать рециркуляцию, если вы застряли в плотном потоке машин. Так вы вдохнете гораздо меньше воздуха с улицы – ведь он будет гоняться по салону без попадания нового извне.
Полезнее всего самая неочевидная функция кнопки. Зимой салон авто прогреется быстрее, если включить рециркуляцию воздуха: ведь каждую секунду в салон не будет попадать партия ледяного воздуха снаружи. По той же схеме надо охлаждать машину и в летнюю жару.
Елена Миронова