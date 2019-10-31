Секрет оформления ОСАГО по новым правилам раскрыт

С 1 ноября в силу вступают поправки в закон об ОСАГО. Теперь автомобилисты смогут оформить европротокол прямо с мобильного телефона или планшета. Каким образом теперь заявлять об аварии страховой компании, разбиралось DEITA.RU.

Для начала нужно помнить, что с 1 ноября, то есть уже в предстоящую пятницу, приложение «Помощник ОСАГО» заработает в некоторых регионах страны. Речь идет о Москве и Подмосковье, а также о Петербурге и Ленинградской области. Данные регионы стали пилотными по решению Центробанка.

Сегодня в случае аварии, в которой нет пострадавших, следует оформлять Европротокол без вызова представителей Госавтоинспекции. Для этого используются бумажные извещения, которые зачастую прикладываются к полису ОСАГО.

Уже с 1 ноября жизнь автомобилистов будет упрощена, благодаря новому приложению. Аварию без пострадавших можно будет оформить прямо на планшете. Чтобы получить такую возможность, нужно не только установить на гаджет необходимое приложение, но и зарегистрироваться на портале Госуслуги.

Заполнять извещение в приложении должен один участник ДТП, при этом не важно — виновник аварии или нет. Второй же участник аварии должен только поставить свою подпись. Это можно сделать двумя способами. Во-первых, опять же через Госуслуги. С гаджета, на котором оформлялась авария, нужно зайти в свой аккаунт на портале и нажать кнопку «Подписать». Разумеется, это может быть опасно, так как гаджет может запомнить пароль.

Второй вариант — дождаться письма на почту. Это придет извещение о ДТП, в котором первый участник аварии уже поставил свою подпись. Подпись также нужно будет поставить со своего гаджета. Для этого достаточно нажать на кнопку «Согласен».

Екатерина Брязгунова