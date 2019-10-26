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Секрет раскрыт: как мошенники уводят деньги с банковских карт

Карты

Кибермошенники ежемесячно похищают с банковских счетов от шести до десяти миллионов рублей, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделал один из участников форума «Открытые инновации» руководитель Group-IB Илья Сачков.

По его словам, на сегодняшний день в России появился новый метод кражи денег. Благодаря программам удаленного доступа, которые возможно установить на мобильный телефон, злоумышленники имеют возможность получить беспрепятственный доступ к банковским картам клиентов различных банков.

Ранее прошла информация о том, что мошенники нашли очень просто способ обкрадывать наивных россиян. Они запустили акцию, суть которой сводится к тому, что якобы за ответы на вопросы Сбербанк подарит 15 или даже 35 тысяч гражданину. Только для начала нужно для подтверждения перечислить на такой-то счет определенную сумму. В кредитной организации пояснили, что ничего подобного никогда не проводили.

Екатерина Брязгунова

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