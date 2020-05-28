Секрет снижения цифр: Минздрав рекомендовал не включать в статистику бессимптомный коронавирус

Министерство здравоохранения России решило не включать в официальную статистику по заболеванию коронавирусом случаи бессимптомного заражения этой инфекцией, сообщает ИА DEITA.RU по материалам ведомства.

Как сказано в методических рекомендациях, опубликованных на официальном сайте Минздрава, «В случае выявления вируса при отсутствии жалоб, объективной и дополнительной информации данное состояние следует расценивать как носительство вируса и кодировать рубрикой Z22.8. Такие случаи в статистику заболеваемости и смертности не включаются», - сказано в рекомендациях.

Ранее такие случаи бессимптомного протекания болезни включались в официальную статистику.

«В нашей стране, в отличие от большинства других, тела более 98% умерших подвергаются патологоанатомическому исследованию, что позволяет нам оценить истинное влияние COVID-19 на смертность: более детально изучить патогенез и влияние тех или иных факторов на причины смерти. В результате анализа историй болезни и протоколов патологоанатомических исследований пациентов, рабочая группа пришла к выводу, что новая коронавирусная инфекция COVID-19 влияет на течение ряда хронических заболеваний и может вызывать их обострение. В то же время граждане с COVID-19 могут умереть от других патологических состояний, заболеваний или несчастных случаев, что не должно считаться смертью от коронавируса, и должно включаться в соответствующий раздел статистики», - заявил главный внештатный патологоанатом Минздрава России, академик РАН Георгий Франк.

По данным оперативного штаба на 27 мая, в России выявлено 370 968 заболевших коронавирусной инфекцией, из них 8338 выявлено за последние сутки. 142 208 человек выздоровело, 3 968 пациентов погибло.