Секретные военные установки появились на Дальнем Востоке

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Несколько источников подтвердили размещение радиолокаторов, сообщает DEITA.RU.

На Дальнем Востоке, Балтике и Каспии Минобороны развернуло загоризонтные радиолокаторы «Подсолнух». Об этом сообщает РИА «ФАН».

По словам источника, который участвовал в разработке системы, «Подсолнухи» используют для наземной и воздушной работы. Их задача обнаруживать вражеские корабли и самолеты. Однако достоверных сведений о подробностях работы системы нет – эта информация засекречена.

Елена Миронова

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