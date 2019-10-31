Секретные военные установки появились на Дальнем Востоке

Несколько источников подтвердили размещение радиолокаторов, сообщает DEITA.RU.



На Дальнем Востоке, Балтике и Каспии Минобороны развернуло загоризонтные радиолокаторы «Подсолнух». Об этом сообщает РИА «ФАН».

По словам источника, который участвовал в разработке системы, «Подсолнухи» используют для наземной и воздушной работы. Их задача обнаруживать вражеские корабли и самолеты. Однако достоверных сведений о подробностях работы системы нет – эта информация засекречена.

Елена Миронова