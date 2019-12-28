Секреты идеального Нового года дали в Роспотребнадзоре

От рыбки и икры советуют отказаться, сообщает DEITA.RU.



Россиянам продолжают давать советы – как идеально провести новогоднюю ночь. «Невские новости» со ссылкой на Роспотребнадзор поделились советами по правильной организации застолья.

Чтобы не нанести сильного удара по организму, специалисты рекомендуют начинать праздник с нежирных закусок, овощей и зелени. А вот от соленых закусок, например, огурцов, соленой рыбы и икры, в новогоднюю ночь лучше отказаться.

Также специалисты Роспотребнадзора посоветовали ограничить употребление алкоголя: именно спиртное пробуждает аппетит и вынуждает ест больше жирного и сладкого.

Елена Миронова