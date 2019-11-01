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Секреты Кожемяко утекли в Сеть

кожемяко

Записи губернатора Приморского края Олега Кожемяко пытаются расшифровать пользователи Интернета, сообщает DEITA.RU.

Записи были сделаны главой региона на заседании президиума Госсовета, прошедшего под председательством Президента России Владимира Путина в Светлогорске. Главной темой мероприятия стала ситуация, сложившаяся в российском здравоохранении.

Что именно и в каких выражениях сказал губернаторам Путин, для большинства останется загадкой. Потому как после протокольного вступительного слова президента, журналистов, не входящих в «кремлевский пул», и других «лишних» людей попросили покинуть зал. Прямая трансляция, которую традиционно вел с заседаний Госсовета государственный телеканал «Россия 24», также завершилась.

Заседание длилось около трех часов, и после него на столах глав регионов остались записи. Как отмечает «RIA_Kremlinpool», члены Госсовета не жалели сил, бумаги и чернил. ТГ-канал приводит фотографии разных подходов к запоминанию: от строгих геометрических фигур министра экономики Максима Орешкина до абстрактных рисунков главы Воронежской области Александра Гусева.

Попал в объективы и лист с записями напротив таблички «Кожемяко Олег Николаевич». На нем, в отличие от других листочков, наряду с замысловатыми схемами имеются и слова. «Новые разработки», «размещать здесь есть» и т.д. Сейчас пользователи Интернета пытаются разгадать их сакральный смысл.

записи Кожемяко

А накануне для чиновников организаторы подготовили командные соревнования и мастер-класс на тему здравоохранения. Так, в Сети появилась фотография, на которой запечатлен губернатор Приморского края Олег Кожемяко в бинтах и полпред президента в ЦФО Игорь Щеголев. Полномочный представитель тренировался на приморском губернаторе оказывать первую медицинскую помощь: накладывать жгут и фиксировать поврежденную руку.

Дмитрий Санников

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