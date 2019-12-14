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Секреты призов «Поля чудес» раскрыл Якубович

поле чудес Якубович

Многие до сих пор не верят, что можно получить телевизор или машину, сообщает DEITA.RU.

Бессменный ведущий телешоу «Поле чудес» Леонид Якубович рассказал о некоторых секретах подготовки легендарной программы. Интервью опубликовано на РИА «ФАН».

Так, по словам Якубовича, на шоу все настоящее. Нет подставных актеров – все люди в студии приходят с улицы по бесплатным билетам. Также сам Якубович действительно пробует все, что приносят гости – даже алкоголь.

Отдельный вопрос касался призов. Шоу уже почти 30 лет, но многие до сих пор не верят, что людям отдают дорогие призы, в том числе, машины, бесплатно. Якубович гарантирует – все призы победители действительно получают. И все гости студии и родственники участников – свидетели. Сразу после окончания съемок представители шоу оформляют на победителей все документы и выдают ценные призы. Никакого обмана, резюмировал Якубович.

Елена Миронова

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