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Секреты призов «Поля чудес» раскрыл Якубович
Многие до сих пор не верят, что можно получить телевизор или
машину, сообщает DEITA.RU.
Бессменный ведущий телешоу «Поле чудес» Леонид Якубович рассказал о некоторых секретах подготовки легендарной программы. Интервью опубликовано на РИА «ФАН».
Так, по словам Якубовича, на шоу все настоящее. Нет подставных актеров – все люди в студии приходят с улицы по бесплатным билетам. Также сам Якубович действительно пробует все, что приносят гости – даже алкоголь.
Отдельный вопрос касался призов. Шоу уже почти 30 лет, но многие до сих пор не верят, что людям отдают дорогие призы, в том числе, машины, бесплатно. Якубович гарантирует – все призы победители действительно получают. И все гости студии и родственники участников – свидетели. Сразу после окончания съемок представители шоу оформляют на победителей все документы и выдают ценные призы. Никакого обмана, резюмировал Якубович.
Елена Миронова