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Секреты успешного лечения рака назвал доктор Мясников
По мнению врача, россияне панически боятся онкологии,
сообщает DEITA.RU.
Известный ведущий, врач и глава московской клинической больницы №71 Александр Мясников рассказал, каких правил стоит придерживаться, чтобы успешно вылечить рак. Об этом пишет РИА «ФАН».
По словам врача, россияне панически боятся онкологии, и этот страх надо искоренить – только в спокойствии можно эффективно бороться с болезнью. Также важно искоренить факторы риска: курение, папилломы, отсутствие активности в жизни, вредную еду и солнце.
Еще один совет – следить за состоянием организма и вовремя проходить диспансеризацию.
Елена Миронова