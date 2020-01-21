Секреты успешного лечения рака назвал доктор Мясников

По мнению врача, россияне панически боятся онкологии, сообщает DEITA.RU.



Известный ведущий, врач и глава московской клинической больницы №71 Александр Мясников рассказал, каких правил стоит придерживаться, чтобы успешно вылечить рак. Об этом пишет РИА «ФАН».

По словам врача, россияне панически боятся онкологии, и этот страх надо искоренить – только в спокойствии можно эффективно бороться с болезнью. Также важно искоренить факторы риска: курение, папилломы, отсутствие активности в жизни, вредную еду и солнце.

Еще один совет – следить за состоянием организма и вовремя проходить диспансеризацию.

Елена Миронова