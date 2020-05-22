Секс-куклы на трибунах стоили футбольному клубу 80 тысяч долларов

Неудачный выбор замены живым болельщикам стоил футбольному клубу «Сеул» серьезного штрафа, сообщает ИА DEITA.RU.

Инцидент произошел еще 17 мая, но получил широкую огласку значительно позже. Во время игры против «Кванджу» футболисты южно-корейской столицы разместили на пустых трибунах своего стадиона манекены. Позже оказалось, что это были секс-куклы, и некоторые из них были одеты в одежду с рекламой соответствующего магазина или плакатами, рекламирующими его, пишет «Советский спорт».

«Дисциплинарный комитет решил принять жесткие дисциплинарные меры, учитывая серьезность инцидента, который оскорбил болельщиц и семьи, и чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем. Клуб совершил серьезную ошибку, не убрав куклы, когда у него было достаточно времени до начала игры», – цитирует издание заявление дисциплинарного комитета корейской кей-лиги.

Клуб будет оштрафован на 100 миллионов вон, что составляет около 81 тысячи долларов.