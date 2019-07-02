Количество китайских туристов, приезжающих в Россию, растет год от года. По данным Всемирной ассоциации «Мир без границ», в прошлом году граждане Китая совершили более 600 000 поездок в Москву и Санкт-Петербург в организованных туристических группах. Рост составил порядка 19% по сравнению с 2017 годом.

Большинство китайских туристов до сих пор въезжают в европейскую часть нашей страны через Москву – около 400 тысяч посещений (+ 14,5%), а более 200 тысяч китайских туристов (+ 29%) начали путешествовать по России из Петербурга.

Но если обе столицы в последние годы стараются демонстрировать свою незаинтересованность в туристах из Китая, Ростуризм, например, даже не внес КНР в список приоритетных стран, за привлечение турпотока из которых компаниям полагаются правительственные субсидии, то Владивосток, в силу своего географического положения, фактически обречен на то, чтобы ориентироваться именно на Китай.

Однако не все гости из Поднебесной падки исключительно на природные красоты, исторические достопримечательности России да банальный шоппинг. Некоторым подавай что-то погорячее. А вот это «погорячее» частенько прямо противоречит российскому законодательству.

В 2019 году дальневосточная столица уже порядком подрастеряла потом и кровью заработанную на рубеже 90-х и 2000-х годов славу центра китайского секс-туризма. В 2003-2004 мировые СМИ, включая NYT и Forbes, открыто писали о том, что одной из целей растущего в те годы туристического потока из приграничных провинций КНР было посещение китайскими мужчинами подпольных домов свиданий. С покупкой секса с белой женщиной соперничал, пожалуй, только поход в казино, которые тогда были вполне легальными. Журналисты Forbes даже приводили в одном из своих материалов слова проститутки Яны, которая со всей глубиной анализа «труженицы постельного фронта» предрекала российскому Дальнему Востоку «великое смешение» с Китаем.

Бордели для китайцев рачительно отличались от аналогичных заведений для россиян. Обычно мужчинам из Поднебесной предлагалось посетить некое подобие ночлежки, где в миниатюрной клетушке едва находилось место для убогого топчана и непосредственно клиента с его временной подругой. Посещение стриптиз клуба вообще было семейным мероприятием, куда шли с женами, бабушками и малолетними детьми – пусть маленький Ван посмотрит, как там все устроено у европейской женщины.

При этом взаимопроникновение культур приобретало парадоксальные черты – если китайские мужики ехали во Владивосток за продажной русской любовью, их российские коллеги примерно за тем же посещали Суйфэньхэ, а свозить московского гостя на китайский стриптиз в Уссурийск было аналогично угощению блюдом из собачатины в подпольной корейской чифаньке… Экзотика.

Однако запрет на игорный бизнес, рост цен в России и изменение китайского законодательства приостановили китайский турпоток. Досталось и секс-туризму.

Уже в 2018 году The Jamestown Foundation в своем исследовании по активности китайцев в Сибири и на российском Дальнем Востоке под термином «секс-туризм» приводит невинные поездки китайцев в Россию с целью найти себе жену. Шумный резонанс в 2017 году в китайских и российских СМИ вызвала попытка предпринимательницы из Хабаровска Елены организовать туры для богатых китайцев во Владивосток и Хабаровск для знакомств с потенциальными спутницами жизни. Елена пригласила восьмерых китайцев в возрасте от 25 до 46 лет из Пекина, Шанхая, Шэньчжэня и Гонконга на свидания с русскими девушками. Кто-то даже нашел свою судьбу, говорят.

Вот так от разнузданных оргий с белокурыми бестиями в полуподвальных саунах российско-китайский секс-туризм докатился до пуританских свиданий вслепую.

Но не все так грустно: закрытые паблики китайских соцсетей Вейбо, Доуинь, Байду и других пестрят постами и видео об экстремальных турах в Россию и, в частности, в Приморье. Вот китайские мачо отдыхают на яхте с полуобнаженными россиянками – правда, и яхта так себе, и красоток таких в России много, но ничего – жизнь тоже удалась. Вот китайские туристы на сафари в дальневосточной тайге в камуфляже и с огнестрельным оружием. Непонятно, чего наши чиновники сетуют, что никак не удается продвинуть охотничий туризм на Дальний Восток – люди вон ездят.

Ничего, что передавать оружие другому лицу, иностранцу, у которого нет никакого законного разрешения на оружие, мягко говоря, правонарушение. Ну никто же не видит, закон – тайга, прокурор – медведь. Не смотря на полную незаконность данного мероприятия, организация охотничьих туров для китайцев процветает не только в Приморье: пострелять китайских товарищей возят и на Алтае, и в Сибири. А вот китайские дайверы добывают краснокнижного трепанга, правда не совсем понятно, это промысловики-браконьеры, которых на российском Дальнем Востоке тоже много, или просто парни так развлекаются, но ситуация от этого не меняется. Так что, пока вся туриндустрия во главе с Ростуризмом думает, как бы еще развлечь иностранцев, отдельные бизнесмены уже нашли выход. Россия – это женщины, оружие и свежие морепродукты. Ну чем не слоган!

Алексей Егоров























